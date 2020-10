Johnny Jansen zit op roze wolk

Na twee weken zonder competitievoetbal reist Heerenveen zondag naar Amsterdam. SC Heerenveen heeft een prima competitiestart en heeft na vier wedstrijden nog steeds niet verloren. Heerenveen eist zelfs naar Amsterdam in de wetenschap dat ze een punt meer hebben dan Ajax, omdat de Amsterdammers de laatste wedstrijd verrassend verloren van FC Groningen (1-0).

Bij winst heeft Heerenveen zelfs de beste seizoensopening in de clubhistorie en al wordt dat nog een flinke klus, de laatste uitoverwinning op Ajax was in het seizoen 2008-2009.

"Het wordt een zware dobber"

Alleen Arjen van der Heide zit niet bij de selectie. De vleugelaanvaller heeft een enkelblessure en is al langere tijd uit de roulatie. Wie hem zal vervangen wilde Jansen nog niet bekendmaken. Waarschijnlijk maakt hij een keuze tussen Benjamin Nygren ("Hij is wedstijdfit") en Ulysses Llanez. Jansen: "Zaterdag beslissen we verder wie er gaat spelen." Zowel Joey Veerman als Henk Veerman zijn hersteld van hun blessures en zijn inzetbaar.

Ajax is er in de afgelopen transferperiode niet in geslaagd een extra spits te halen en dat was wel de wens van Erik ten Hag. Ten Hag is nog altijd op zoek naar zijn ideale opstelling. Dan weer staat Labyad in de punt van de aanval, dan weer Promes, Tadic of Traoré. Het is Johnny Jansen om het even wie er bij Ajax in de spits staat. "Wie er ook in de spits staat, de manier van spelen van Ajax zal niet heel veel veranderen. Ze zullen op zoek gaan naar aanvallen, heel creatief zijn met veel lopende mensen, met de backs altijd hoog, op die manier dwingen ze je tot keuzes. Met wie ze spelen weet ik niet. Ze hebben een goede ploeg met veel talent: het wordt gewoon een zware dobber."

Negen maanden geleden maakte Jansen zijn debuut als hoofdtrainer van SC Heerenveen in de Amsterdam Arena. Toen als vervanger van Jan Olde Riekerink. Die wedstrijd eindigde in een spectaculaire 4-4.

Stadionbubbel

Trainer Jansen is blij dat er nog geen coronavirus is geconstateerd bij zijn spelersgroep. "Het is wel duidelijk dat we goed zijn in het communiceren met onze spelersgroep en de regels handhaven. Het is soms best lastig: de 1,5 meter, elke keer je handen schoonmaken. Maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Als staf proberen we er bewust van te worden. We hebben een bubbel gecreëerd in ons stadion waar eigenlijk niemand meer bijkomt. We zijn getest en zaterdag krijgen we de uitslag," zegt Jansen.

Als vader een stapje erbij

Voor Jansen is het wel even schakelen, nu hij naast trainer ook ineens vader is: "Er komt wel een stapje bij nu. Het is elke nacht om de drie uur eruit, verschonen, voeden, etc. Maar het is zo gaaf. Ik vind het heel bijzonder. Er zijn heel veel mensen die zeggen: Johnny, als je dat meemaakt, dat geeft je zo'n mooi en goed gevoel. Ik moet zeggen, het heeft zich echt overtroffen. Ik heb altijd gedacht: ik geloof het wel, hartstikke mooi maar we zullen het zien. Nu maak ik het mee en het is zo geweldig mooi. Kriebels in mijn buik, elke keer weer.

Jansen doet zijn best om het vaderschap met het voetbal te combineren. "Het is heel simpel: samenwerken. Je runt thuis ook een team, dat doen wij nu ook. Dat gaat hartstikke goed."