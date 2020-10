Drukte in Leeuwarder binnenstad; 146 nieuwe besmettingen in Fryslân

Het omzetten van Amerikaanse inches naar centimeters was verkeerd gegaan. Daardoor kwam het patroon van het mondkapje te groot uit, zodat de stof in veel gevallen niet goed aansloot.

De stof waar het mondkapje mee gemaakt kan worden, moet volgens de instructie die vandaag gepubliceerd is 25,4 bij 15,2 centimeter zijn. In de oude versie was dat 27 bij 30 centimeter. Het elastiek dat om de oren zit is ook korter. Dat was 18 en is nu 15,2 centimeter.