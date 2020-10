Coronanieuws zaterdag 17 oktober: Besmettingen bij SC Heerenveen; stilte op de Friese sportvelden

Tot zover dit liveblog van zaterdag 17 oktober 2020 over het coronavirus in Fryslân. We zetten nog één keer het belangrijkste nieuws op een rijtje:

In Fryslân zijn vandaag 146 nieuwe besmettingen geconstateerd met het coronavirus, voor de tweede dag op rij is dat minder dan een dag eerder;

Bij SC Heerenveen zijn drie besmettingen met het coronavirus vastgesteld, één speler zit in thuisisolatie;

Er wordt weer een ambulancehelikopter ingezet voor het vervoer van coronapatiënten, het gaat om een reservehelikopter;

Koning Willem-Alexander is vandaag teruggekomen van zijn vakantie in Griekenland, Kamerleden eisen opheldering van de premier, die op de hoogte was van de vakantieplannen;

De achttien nieuwe treinen die Arriva besteld had, kunnen volgend jaar pas geleverd worden, zegt gedeputeerde Fokkens;

De burgemeester van Terschelling roept inwoners van het eiland op in quarantaine te gaan, als ze in een risicogebied geweest zijn;

Al het nieuws over ons virus is te vinden in ons coronadossier, daar staan ook grafieken die per gemeente laten zien bij hoeveel mensen het virus vastgesteld is.

Morgen is al het Friese nieuws over het coronavirus opnieuw te volgen in een liveblog op omropfryslan.nl en in de app. En op de radio wordt er ook over het coronavirus gesproken, onder anderen in het nieuwsforum van het radioprogramma Buro de Vries. De gasten zijn horeca-ondernemer Geesje Duursma, CNV-voorzitter Piet Fortuin en FNP-raadslid Aant Jelle Soepboer. De presentatie is in handen van René Koster en het programma begint om 11 uur.

Om 10 uur is er een kerkdienst te zien bij Omrop Fryslân op televisie, vanuit de Grote Kerk in Leeuwarden. De dienst staat onder leiding van Christine Slette. De liturgie is hier te vinden (pdf). Om 12 uur wordt de dienst herhaald.