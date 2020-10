146 nieuwe besmettingen in Fryslân; RIVM verwacht dat coronamaatregelen langer dan een maand van kracht blijven

SC Heerenveen-trainer Johnny Jansen is blij dat er nog geen coronavirus is geconstateerd bij zijn spelersgroep. "Het is wel duidelijk dat we goed zijn in het communiceren met onze spelersgroep en de regels handhaven. Het is soms best lastig: de 1,5 meter, elke keer je handen schoonmaken. Maar we proberen het zo goed mogelijk te doen. Als staf proberen we er bewust van te worden. We hebben een bubbel gecreëerd in ons stadion waar eigenlijk niemand meer bijkomt. We zijn getest en zaterdag krijgen we de uitslag," zegt Jansen.

