Omrop TIP: 'Denk het onmogelijke', een Fryslân DOK over Pieter Kooistra

Kunstuitleen

In de Fryslân DOK 'Denk het onmogelijke' gaat Brigitta Scheepsma, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeente Tytsjerksteradiel, op zoek naar de mens Pieter Kooistra en zijn ideeën. In het Veerhuis aan de Waal in Varik, waar Kooistra werkte, ontmoet ze Henry Mentink, die het gedachtegoed van Pieter Kooistra levend wil houden.

Ze bezoekt Terschelling, waar Pieter Kooistra een alternatieve vakantiekolonie opzette en op het idee kwam voor een Kunstuitleen. In 1989 werd die opgericht. Zijn vriendin Trees Niekus vertelt over deze gedreven man: "Hij was niet te stoppen."