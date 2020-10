Supermarkt Oosterzee maakt mogelijk doorstart

Voor de dorpsbewoners kwam de sluiting als een verrassing. Er was altijd goed contact met Alliade en de mensen van de winkel, zo zegt voorzitter Toine Trommelen van plaatselijk belang. "Ja, dit is voor ons een grote teleurstelling. We raken onze supermarkt kwijt. Het waarom is voor ons onduidelijk." Woordvoerder Matthijs Bergsma van Alliade zegt het ook jammer te vinden, maar geeft ook aan dat het een logische keuze is: "We zijn een zorgorganisatie, geen supermarkt. Als het een goed middel is om onze cliënten te helpen dan blijven we het doen. Maar is dat het niet dan moeten we er een streep doorhalen."

Investeren

Volgens Bergsma moet er ook worden geïnvesteerd in de winkel: "De werkomstandigheden zijn niet goed en de voedselveiligheid komt in het geding. Daarom moesten we snel handelen. We hebben dit in overleg met de cliëntenraad gedaan."

Voor de medewerkers is een andere plek gevonden, laat Bergsma weten. Alliade heeft nog drie Superrr's. Het is niet duidelijk of die open blijven. Bergsma wil daar niets over zeggen: "Dat moeten we bekijken."

Bemiddeling

In Oosterzee is nog gesproken om actie te voeren tegen de sluiting, maar dat is te kort dag. Plaatselijk belang wil zich constructief opstellen en bemiddelen om te kijken of de winkel toch doorgezet kan worden. Volgens Trommelen zijn er partijen geïnteresseerd.