Brand bij diervoederbedrijf in Sumar: geen gewonden

In Sumar was in de nacht van vrijdag op zaterdag brand bij het diervoederbedrijf Sonac. Deze fabriek ligt op het industrieterrein aan de Damsingel, net onder Burgum. De brandweerkorpsen van Burgum en Gytsjerk zijn rond 4.00 uur uitgereden. Alle werknemers van Sonac die in de ruimte waren waar de brand ontstond, konden veilig buiten komen.