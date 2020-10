VIDEO: Bouwsector niet ontevreden over stikstofplan, maar er zijn wel problemen

De bouwsector is niet ontevreden over het stikstofplan dat landbouwminister Schouten deze week presenteerde, maar er zijn wel problemen. Zo zijn gemeenten veel te traag in het verlenen van vergunningen. Dat zegt Marten Cornel van brancheorganisatie Bouwend Nederland in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân.