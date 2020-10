Smallingerland verhoogt onroerendezaakbelasting om begroting rond te krijgen

De gemeente neemt ook diverse andere maatregelen, zoals het bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen en het invoeren van toeristenbelasting.

Discussie over taken

Volgens een zogenaamde benchmark - een vergelijkend onderzoek - is Smallingerland in vergelijking met andere gemeenten veel geld kwijt aan jeugdzorg, maatschappelijke taken en kunst en cultuur. Om ook op langere termijn financieel gezond te blijven, zal de gemeenteraad de komende herfst in een zogenaamde kerntaken-discussie praten over welke taken de gemeente in de toekomst nog wil uitvoeren.

Smallingerland heeft, in vergelijking met andere gemeenten met evenveel inwoners, ook meer ambtenaren en daardoor meer kosten. Maar om de organisatie te kunnen afslanken, zal de gemeenteraad wel eerst beslissingen moeten nemen over taken die de gemeente de komende jaren minder of misschien wel helemaal niet meer wil uitvoeren.