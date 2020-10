Ludinga Vastgoed moet gemeente Harlingen twee miljoen euro betalen

Voor de bouw van woonwijk Ludinga, in het het zuidoosten van de stad Harlingen, brachten zowel gemeente Harlingen als Ludinga Vastgoed grond in. De afspraken daarover, waaronder de overeenkomst dat Ludinga Vastgoed zou bijdragen in de plankosten en de nodige voorzieningen, werden door Ludinga niet nageleefd, zo oordeelde de rechtbank.

Wethouder Paul Schoute van Harlingen is tevreden met de uitspraak van de rechter. "Op zich wel. Je bent nooit blij als je naar een rechter moet om afspraken af te dwingen, maar als het dan toch moet, dan kan het maar beter zo aflopen."

Geen verrassing

Wim Sleijfer, de advocaat van Ludinga Vastgoed, laat weten dat de uitspraak van de rechter geen verrassing is en dat ze waarschijnlijk volgende week hoger beroep zullen indienen.

Het bedrijf hield al rekening met de miljoenen die het nu moet betalen aan de gemeente Harlingen, maar vindt dat het op bepaalde punten geen vergoeding is verschuldigd. Dat bedrag zou in de tonnen lopen en het gaat dan onder andere om de plankosten van het nieuwbouwproject.