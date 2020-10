Caroline van de Pol benoemd tot burgemeester van Terschelling

Van de Pol werd in augustus voorgedragen door de gemeenteraad van Terschelling uit een keuze van 41 kandidaten. Ze is nu nog wethouder in gemeente Koggenland in Noord-Holland. Van de Pol begint op 28 oktober in gemeente Terschelling.

De burgemeesterspost van Terschelling kwam in april vrij na het vertrekt van Bert Wassink. Hij werd wethouder in Leeuwarden. Hermans-Vloedbeld volgde hem toen op als waarnemend burgemeester.