Ziekenhuis Nij Smellinghe stelt operaties uit: "We zien een toestroom aan coronapatiënten"

"Op dit moment zien we een toestroom aan coronapatiënten", zegt Ellen de Jong van Nij Smellinghe. "We sluiten twee van onze operatiekamers, waardoor ongeveer 25 procent van onze planbare operaties niet doorgaan." Volgens het ziekenhuis is het noodzakelijk om het aantal bedden voor coronapatiënten vrij te maken en om meer verpleegkundigen en specialisten vrij te maken.

"Vervelend"

"Het is heel vervelend, maar wat wel heel belangrijk is dat we de coronapatiënten kunnen opvangen", zegt De Jong. Patiënten krijgen persoonlijk bericht van het ziekenhuis. Afspraken van de poliklinieken gaan op dit moment nog wel door. Ook de oncologische behandelingen, spoedzorg, de kraamzorg en andere zorg die niet kan wachten kan blijven doorgaan.

Hoelang er operaties uitgesteld moeten worden, is nog niet duidelijk. "Dat hangt er vanaf hoe snel we onze operatiekamers weer kunnen openen, dat is voor nu lastig aan te geven. Je ziet een heel duidelijke toename van coronabesmetting en je weet nog niet wanneer die weer afschaalt."