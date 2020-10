Ziekenhuis Nij Smellinghe stelt operaties uit vanwege corona

Door maximaal twee operatiekamers te sluiten worden de planbare operaties met ongeveer een kwart afgeschaald. Volgens het ziekenhuis is het noodzakelijk om het aantal bedden voor coronapatiënten vrij te maken en om meer verpleegkundigen en specialisten vrij te maken.

"Vervelend"

"Wij begrijpen dat het voor patiënten vervelend is dat als de operatie wordt uitgesteld. Nij Smellinghe neemt dit besluit, omdat het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om regionaal en landelijk onze capaciteit zo goed mogelijk in te zetten voor coronapatiënten en de reguliere zorg daar waar kan door te laten gaan," laat het ziekenhuis weten.

Patiënten krijgen persoonlijk bericht van het ziekenhuis. Afspraken van de poliklinieken gaan op dit moment nog wel door. Ook de oncologische behandelingen, spoedzorg, de kraamzorg en andere zorg die niet kan wachten kan blijven doorgaan.