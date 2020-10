Freedsmerk over 10 jaar premier Rutte: "Het is toch zwabberbeleid dat hij voert?"

"De beste premier die we sinds de oorlog hebben gehad. De werkloosheid historisch en blijvend laag en hij heeft daarnaast noodzakelijke ombuigingen doorgevoerd. Fantastisch. Echt heel goed!"

Een ander was duidelijk minder enthousiast en verwees naar de drukte bij de Voedsel- en kledingbanken. "En dat in één van de rijkste landen!" De groenteman was door 'agenda 2030' de ogen geopend. "Zoek dat maar op, politici zijn een pion, de elite bepaalt!".

'Pappen en nathouden'

De meesten vonden dat hij het de afgelopen tien jaar behoorlijk had gedaan en kwam uit op een 7 à 8 als rapportcijfers. De onvoldoendes kwamen van mensen die hem niet vertrouwen: "Het is toch zwabberbeleid dat hij voert? Pappen en nathouden, meer niet." Terwijl een ander wees op de miljarden steun voor KLM: "Dat gaat naar de aandeelhouders en naar Frankrijk, terwijl het personeel op straat komt. Hij heeft teveel vrienden in de top van de bedrijven", zegt iemand. "Rutte, jammer. Nederland aan de bedelstaf".

Over de vraag of hij nog een periode door moet gaan, was men het ook niet eens. "Het gevaar dreigt dat je toch te lang doorgaat. Dat zag je bij Lubbers en Kok destijds ook".