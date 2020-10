Nominatie Klokhuis Wetenschapsprijs: tweetaligheid-onderzoek Friese kinderen

De Klokhuis Wetenschapsprijs is voor wetenschappelijk onderzoek dat relevant en interessant is voor basisschoolkinderen tussen de 9 en de 12 jaar. Het doel van de prijs is om een jong publiek kennis te laten maken met wetenschappelijk onderzoek. Voor de winnaar wordt er een speciale aflevering van Het Klokhuis gemaakt over het onderwerp.

Friese en Nederlandse woorden

Dr. Evelyn Bosma heeft mei Naomi Nota voor Universiteit Leiden onderzoek verricht naar tweetaligheid. Met een speciale eye-tracker is onderzocht hoe kinderen tussen de 9 en de 12 jaar lezen.

Het bleek dat in het Fries woorden die hetzelfde zijn als in het Nederlands (bijvoorbeeld 'poes') sneller worden gelezen dan woorden die volledig anders zijn (bijvoorbeeld 'oma' en 'beppe'). In Het Nederlands was dat niet zo. Friese kinderen gebruiken dus hun kennis van de Nederlandse taal als ze Fries lezen.