Afgelopen week 1.158 besmettingen: 'Trend van jongeren, naar ouders, naar opa en oma'

Er zijn de afgelopen week twee mensen overleden die besmet waren en er zijn 10 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn 242 personen meer getest dan een week eerder.

Achterstand

Op maandag was er sprake van een piek in het aantal besmettingen (294). Maar dit had te maken met een achterstand van het bron- en contactonderzoek van GGD Fryslân. Die achterstand werd op zondag ingehaald. "We hadden te maken met een achterstand van de uitslagen van de laboratoriums. Mensen waren positief getest, maar wij kregen de cijfers pas twee-drie dagen later binnen. Die kwamen bovenop het normale aantal mensen dat binnen kwam. Daardoor was er dus ineens een piek in het aantal positief geteste mensen dat we moesten verwerken," zegt Paul Tan. "We konden helaas niet meer een bron- en contactonderzoek voor iedereen. Want de 294 gevallen waren veel te veel om op één dag te verwerken."

Nu is de GGD weer bij met het aantal besmettingen: er werken meer mensen en ook 's avonds kunnen geteste mensen worden gebeld. "Het gaat nu om de werkelijke aantallen. Maar het betekent wel dat we in Fryslân een stijging zien in de absolute aantallen." GGD Fryslân kan het intussen wel weer beter aan. "We kunnen het deze week beter hanteren, we hebben meer testcapaciteit. Maar het aantal mensen dat zich laat testen is ook wat gedaald. Het is net alsof de herfstvakantie daar een rol in speelt."

Van jongeren, naar ouders, naar ouderen

Volgens Tan wordt steeds duidelijker dat de leeftijd oploopt van de mensen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd. "We zien heel duidelijk in de grafiek dat in begin september de meeste besmettingen in de groep tussen de 18-30 jaar waren, een paar weken later tussen de 50-60 jaar en nu de laatste week ontstaat er een piek bij de leeftijdsgroep 60+. We zien dus een uitbreiding van de jongeren naar de ouders en vervolgens naar opa en oma. Dat is ook wat we landelijk zien." Zorgelijk is het wel, want het betreft nu de meest kwetsbare groep.