Elfstedenhal blijft open, maar met veel beperkingen

"De regelgeving is ingewikkeld, omdat je te maken hebt met medewerkers, begeleiders en trainers", zegt directeur van de Elfstedenhal Klaas Siderius. "Alles in het belang van veiligheid kan je rekenen onder medewerkers, maar de trainer valt onder het aantal deelnemers. Dan heb je een gemixte groep en komt de beperking van 30 personen in beeld."

Niet meer dan dertig personen op de baan dus, en dat doet de ijshal zeer, zegt Siderius. Toch heeft hij begrip voor de maatregels. "Voor ons als ijsfanaten doet het zeer, maar je bent ook blij dat er maatregelen komen. We hebben hier gewoon een hoop mensen binnen, dan is het heel begrijpelijk dat we even radicaal moeten ingrijpen om niet de hele winter kwijt te raken."

Zoveel mogelijk mensen op het ijs

Ook financieel zijn de strengere maatregels zwaar voor de ijshal, maar het is niet het belangrijkste, zegt Siderius. "Het financiële component hebben we natuurlijk wel meegenomen, want het is wel belangrijk dat we volgend jaar met wat geld op de bank starten. Maar het is niet leidend geweest in de beleidsvorming. We willen zoveel mogelijk mensen van het ijs laten genieten, op veilige afstand."

De maatregelen gelden vooralsnog voor vier weken en de Elfstedenhal hoopt daarna weer wat meer mensen toe te kunnen laten. Mocht dat niet lukken, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. "Dan wordt het een stuk ingewikkelder. Die forecast hebben we al gemaakt, daar wordt je niet blij van."