Bestuur wil einde maken aan eigen linkse beweging PAL

De oorsprong van PAL ligt in 1970, bij het manifest van Axies. Die wilde wat doen aan de politieke verhoudingen in Leeuwarden. "Er zitten in alle politieke partijen mensen die wel snel vooruit willen maar niet vooruit kunnen vanwege hun duffe achterban", stond in het manifest in de Leeuwarder Courant. "Politiek mag dan een vuile zaak zijn, maar als je je met je goeie ideeën afzijdig houdt, blijven de kanalen naar het beleid verstopt."

Samenwerking met PPR en GroenLinks

Axies wilde een termijn de politiek wakker schudden en dan weer ophouden. Het werden twee termijnen en in 1978 ging Axies met de PPR verder onder de naam Progressieve Aktie Leeuwarden. In 1990 begon de samenwerking met GroenLinks en werd de naam van de partij PAL GroenLinks.

Die partij zit nu met vijf zetels in de Leeuwarder gemeenteraad, maar er is niemand meer van PAL met een inbreng in de raad of de commissies. Het laatste PAL-lid die een prominente rol speelde in PAL GroenLinks was Piet van der Wal, die vorig jaar overleden is. Bij de start van de samenwerking had PAL nog 140 leden, nu zijn dat er minder dan 20.

Volgens PAL zelf komt het door de vergrijzing, maar ook doordat de beweging zelf niet genoeg heeft gedaan aan het aanwinnen van nieuwe leden. Andere leden zijn vertrokken en lid geworden van GroenLinks.

Taak niet volbracht

De taak van PAL is naar eigen zeggen niet volbracht. Er zijn nog tal van zaken in de gemeente Leeuwarden die om een progressievere aanpak vragen, zegt het bestuur.

Helemaal zeker is de opheffing nog niet. Andere opties zijn dat het deel van GroenLinks blijft, maar dat de naam verdwijnt, of het blijft wel bestaan met nieuwe leden onder de naam PAL GroenLinks, of PAL stapt uit de samenwerking met GroenLinks en gaat zelfstandig verder. Maar dan moeten er wel nieuwe leden bij.