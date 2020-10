Appeltjes van Oranjewoud: sap van Stichting Fryske Frucht bij het ontbijt

Met name in de Friese Wouden zijn veel fruitbomen te vinden. Met het geld dat het fruit opbrengt, kan het volgende jaar opnieuw appelsap gebotteld worden.

Een goede plek

Tjitte de Wolff van Stichting Fryske Frucht vertelt dat ze op dit moment bezig zijn om de oogst van dit jaar binnen te halen. "De kwaliteit is tot nu toe prachtig, we hebben veel appelrassen. Appels vallen van de boom, maar krijgen niet altijd een goede plek. Mensen weten het niet, maar wij halen ze gratis op. Ook peren en cranberry's. We zeten kratten neer of mensen kunnen ze naar inleverpunten brengen." De Wolff is ook de baas van Hotel Tjaarda in Oranjewoud. Daar kunnen gasten bij het ontbijt appelsap van de stichting drinken.

Mensen kunnen met hun appels terecht bij negen inleverpunten. Dat is bij Hof van de Koning in Heerenveen, Het Spijshuys in Boarnburgum, De Pleats in Burgum, De Herberg van Smallingerland in Rottevalle, Café Marktzicht in Drachten, It Griene Nest in Sumar, De Bosberg in Appelscha, Hotel Lunia in Oldeberkoop, Op 'e Stal in Buitenpost en de familie Jonker in Noardburgum.