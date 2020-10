Jan van der Bij gaat van het Earnewâldster skûtsje naar EK-goud: "Dat besef je niet"

Jan, van harte gefeliciteerd met de EK-titel! Hoe is je carrière begonnen?

"Ik heb eerst aan de NHL gestudeerd en toen zeiden docenten: 'Als je echt accountant wil worden, moet je doorgaan. Zo ben ik vijf jaar geleden in Amsterdam beland. Toen zou ik even een masterstudie van een jaar doen, maar dat liep uit. Ik werd lid van een roeivereniging en daar zagen ze wel wat in me. Ik ben bij de top van de vereniging gescout door coach Mark Emke. Die heeft me uitgenodigd bij het Nederlandse team. Dat was in mijn derde jaar. Nu zijn we in het vijfde jaar en heb ik een gouden medaille om mijn nek. Dat is absurd!"

Hoe is het om in vijf jaar van helemaal niets naar de top van Europa te gaan?

"Het moet nog altijd bezinken. Dat je zo snel bij de top zit, dat is super onwerkelijk, echt niet te geloven. Daar heb je veel tijd voor nodig gehad. Jongens waarmee ik roeide, hadden het dubbele aantal uren in de boot gezeten dan ik. Je moet altijd willen leren en luisteren naar wat een ander zegt. Ook al hebben ze commentaar op je, er zit altijd een kern van waarheid in en daar kan je van leren."