Stichting Armoedefonds vraag aandacht voor stille armoede

"Het zijn best schokkende cijfers," geeft Brandsma aan. "Het gaat om een groep die al jaren in financiële problemen zit. We hebben gemerkt dat na 2013 de vorige financiële crisis weer wat voorbij was, maar ook dat er een groep achterbleef. Een harde kern die niet profiteerde de economische voorspoed en vaak met schulden zit. Zij moeten bij de minste tegenslag al aankloppen bij de Voedselbank."

Stille armoede

Volgens Brandsma is er meer armoede dan je zou denken. "Zulke mensen lopen er veel rond, er is heel veel stille armoede. En dat is een treurige zaak, ook dat mensen zich ervoor schamen." Stichting Armoedefonds zet zich daarom in om mensen te helpen. "Wij zijn een private armoedebestrijdingsorganisatie, sinds 2014 zijn we bezig om lokale armoedebestrijdingsorganisaties te steunen. Dat hebben we vorig jaar met ongeveer een half miljoen euro gedaan aan 235 organisaties. Dat zijn Stichting Leergeld, Voedselbanken, Stichting Urgente Noden, Schuldhulpmaatje, een heel divers palet."

Niet acceptabel

Brandsma vindt het een goede zaak dat er met Wereldarmoededag aandacht voor het probleem wordt gevraagd. "Het is een dag waar wereldwijd aandacht aan wordt geschonken. In 1987 waren er in Parijs mensen die hier voor het eerst aandacht voor vroegen, daarna is het veel groter geworden. Op dit moment is het zo dat 10 procent van de wereldbevolking met 1,60 euro of minder moet rondkomen, dat is een situatie die niet acceptabel is. Je kunt zeggen: armoede is van alle tijden. Maar daar leggen wij ons niet bij neer."