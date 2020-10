Lege winkelpanden Noordwolde zijn doorn in het oog van ondernemers

"Dit idee ontstond al lang geleden, deze panden staan al 13 jaar leeg," zegt Michiel Kranendonk. "Noordwolde heeft een heel compact winkelcentrum. Problemen die andere plaatsen hebben, die hebben wij eigenlijk niet. Maar het grootste probleem vormen deze panden. Je kijkt er iedere keer tegenaan als je er langs rijdt. Het begint steeds meer te jeuken: er moet wat mee gebeuren."

Kansen

Het gaat om een nieuwbouwcomplex, met appartementen boven de lege winkelruimte. "De bouwer heeft het nu nog in eigendom en die heeft er eigenlijk nog niets mee gedaan. Ook niet om het aantrekkelijker te maken voor ondernemers om er in te gaan. We zien wel kansen voor ondernemers in Noordwolde. De plaats heeft een regiofunctie en er komt steeds meer toerisme op. Wij geloven er ook in dat de drempel te hoog is. Als we die verlagen, zijn er misschien meer mensen geneigd om wat te beginnen."

Investering

Dan gaat het met name om de investering die nodig is om in de lege panden te starten. "De ruimtes die we kopen zijn casco, er zitten geen vloer, meterkast, installatie, plafonds, wanden in, helemaal niks. Dus iedereen die daar wil starten, moet eerst investeren. En dat is drempelverhogend. Dus daarom willen wij dat doen. We willen ook ondernemers in de regio oproepen om mee te denken. Het moet voor iedereen kansrijk worden. Het hoeven niet eens winkels te zijn, het mag ook dienstverlening zijn."

Volgens Kranendonk is het een uitdaging, maar hij ziet het wel zitten. "We zitten wel in de coronacrisis, maar wij denken juist dat het een heel kansrijk moment is. Mensen die op de wip zitten worden juist gestimuleerd om te beginnen met iets. We willen uiteindelijk wel dat onze investering ook rendeert, dus er zal wel ruimte verhuurd moeten worden. Maar het grotere belang is dat er reuring in het dorp moet komen en blijven. Deze panden zijn een doorn in het oog."