Beveiliging in coronacrisis: van Schiphol naar winkelwagentoezicht

"Er is heel wat weggevallen. Wij stonden bijvoorbeeld op Schiphol, dat was een grote opdrachtgever. Maar daar is niets te doen omdat er veel minder vluchten zijn. Dan houdt het werk voor ons ook op. Zij maken natuurlijk ook een keuze en moeten bezuinigen," zegt De Jong.

Verplaatsing van werk

In andere gevallen verplaatst het werk zich. "Wij worden nu bijvoorbeeld regelmatig ingehuurd door supermarkten. Dat is met name om de beginperikelen van een maatregel eruit te halen: als bijvoorbeeld het gebruik van een mondkapje op winkelwagentje verplicht wordt, dan doen winkels wel een beroep op ons om hen daarin te steunen," legt De Jong uit.

Zoeken naar nieuwe kansen

Volgens De Jong gaat het met SES-Schaaf nog redelijk goed. "We hebben geen loonlasten en zijn een klein bedrijf, we runnen het met drie man. We hebben alleen een kantoorpandje, de vaste kosten zijn laag. We redden ons nog wel, maar je moet creatief blijven. De markt verplaatst zich, je moet op zoek naar nieuwe kansen. Wij helpen nu bijvoorbeeld met toezicht op de werkvloer om te zien of werknemers van een bedrijf zich goed aan de coronaregels houden."

"Het moet niet nog een jaar duren"

Toch geeft hij aan: "Het moet niet nog een jaar duren. Het blijft voorlopig iedere dat zoeken naar waar de focus ligt. Je moet kijken waar je kunt bezuinigen, maar je wilt ook de kwaliteit garanderen."

Het maakt ook uit hoe een bedrijf is opgezet. "Wij hebben toentertijd de keuze gemaakt om met zzp'ers te werken, wij hebben zo'n 50-60 man aan het werk. Hen hebben we wel begeleiding geboden in het traject om te kijken waar ze recht op hebben. Ze krijgen een vergoeding, wij wilden ze wel netjes achterlaten." Volgens De Jong toont de coronacrisis ook wel welke zzp'er de échte ondernemers is en wie er eigenlijk minder van bakt.