158 nieuwe besmettingen; Nij Smellinghe stelt operaties uit om ruimte vrij te maken

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 158 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het zijn er minder dan donderdag. Toen ging het om 195 nieuwe coronabesmettinen. Maandag was het aantal besmettingen nog veel hoger in Fryslân: 294. Maar dat kwam door een achterstand in de administratie.

De meeste besmettingen zijn in Leeuwarden en Súdwest-Fryslân: in beide gemeenten 36 personen. Daarna volgen De Fryske Marren (16), Smallingerland en Waadhoeke (beide 11). Uit de gemeenten Leeuwarden en Smallingerland zijn twee personen in het ziekenhuis geraakt.

