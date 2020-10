Eerste avond dat horeca dicht is: stilte in Heerenveen

"Het is jammer, maar het kan niet anders. Als ik zie wat voor feesten er gevierd worden, zoals in Den Haag, dan is dat gewoon niet verstandig", vertelt een man in Heerenveen. In het dorp zijn nog een aantal restaurants open, maar op straat is alles een stuk stiller dan anders. Het enige geluid dat je hoort zijn de brommers die alle bestellingen wegbrengen.

Treurige dag

Ook bij Ristorante Pizzeria Paolo wordt in de keuken druk gewerkt. Stapels aan pizzadozen worden klaargezet en op alle tafeltjes zijn kaarsjes aangestoken. Maar het is vooral een treurige dag, vertelt de eigenaar. "Het lijkt alsof je weer een nieuwe nachtmerrie ingaat. Je weet niet wanneer je weer open kunt. Normaal is tien procent van onze omzet maar afhaal. Dat is nu misschien iets hoger, maar normaal hebben we altijd een vol restaurant."