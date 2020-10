Jan Huitema presenteert actieplan voor groener Europa

In het plan staat onder anderen ook dat er meer aandacht moet komen voor circulaire economie. Volgens Huitema is zo'n soort economie een win-winsituatie. "Sterker nog, als we hier niet mee doorgaan in Europa, verliezen we onze concurrentiepositie in de wereld." Bij een circulaire economie wordt alles zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. Europa kan daardoor minder afhankelijk worden van landen buiten de Europese Unie.

Er moeten volgens de Friese Europarlementariër duidelijk regels komen, zodat bedrijven daar hun voordeel mee kunnen doen. Dat moet op Europees niveau en niet voor ieder land apart, anders gaan fabrikanten naar het land waar de markt het grootst is, denkt Huitema.