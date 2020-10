Wobbe van Seijen laat zich niet kennen: halfjaar na brand gaat zijn platenzaak weer open

Elke Leeuwarder en muziekliefhebber in Fryslân zal vast eens bij Wobbe van Seijen een elpee of cd gekocht hebben. En menig Friese muzikant heeft wel een plaat bij hem uitgebracht. Van Seijen was juist zo trots dat hij na jaren al zijn zaken onder één dak had. "Wanneer ik de deur opendeed, de inkijk in het pand, dan dacht ik: voor het eerst in mijn leven heb ik de boel een beetje op rij. Alles stond er mooi, de boekenuitgeverij, de muziekuitgeverij. Ik had er een enorm trots gevoel bij."

In shock

De brand in zijn platenzaak heeft grote impact op hem gemaakt. "Een absolute shock. Je bent dagen in shock. Je gaat het ontkennen, dit kan niet waar zijn. Een van de eerste dingen die ook bij mij opkwamen: oh god, ik hoop dat die mensen die erboven wonen eruit zijn gekomen. Dan loop je met knikkende knieën van mijn huis daarnaartoe." In de appartementen boven de platenopslag wonen zes mensen. Niemand raakte gewond, maar ze waren wel hun bezittingen kwijt."

Zes maanden na de brand laat Van Seijen zich niet kennen. Hij is weer op zoek naar interessante platen voor zijn eigen archief en om te verkopen. Want, volgende week gaat zijn winkel aan de Voorstreek in Leeuwarden weer open.