B en W Súdwest-Fryslân willen miljoenen investeren uit reserves

Het college wil in ieder geval flink wat geld steken in het opknappen van wegen, bruggen en kades. Dat is noodzakelijk voordat ze verslechteren en onderhoud nog duurder uitvalt, zeggen B en W.

Om de begroting sluitend te krijgen willen B en W een streep zetten door een aantal zaken, zoals verdere centralisatie van het voortgezet onderwijs. De gemeenteraad bespreekt de begrotingsvoorstellen volgende maand.