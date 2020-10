29 bewoners en 51 medewerkers Friese verzorgingshuizen besmet met corona

Met 14 bewoners en 15 medewerkers die momenteel besmet zijn, heeft Noorderbreedte de meeste besmettingen. De bewoners wonen allemaal in Bennemastate in Hurdegaryp, waar begin oktober ook al veel besmettingen waren. De organisatie geeft aan dat de eerste bewoner die corona had, inmiddels weer is hersteld. Maar er is ook een bewoner overleden aan het virus.

Uit bron- en contactonderzoek is niet naar voren gekomen waar het virus vandaan komt. "Dat kan van en medewerker of een bezoeker komen. Aangezien het bij de inwoners van Bennemastate om mensen met een dementieel beeld gaat, is het niet duidelijk. De bewoners zijn niet te isoleren op hun kamer, dus ze komen ook overal. Daarmee zie je ook dat een verspreiding vrij snel gaat", vertelt regiomanager bij Noorderbreedte André Oosterhof.

Tweede golf

De eerste golf verliep heel anders dan deze tweede, volgens Oosterhof. "In de eerste coronagolf in maart was de brandhaard natuurlijk echt in het zuiden van het land. Daarvandaan trok die verder het land door. Dat zie je nu niet. Je ziet dat het geen grenzen kent: allerlei brandhaarden, ook in deze regio. Dat maakt dat hij veel grilliger en onvoorspelbaar verloopt, maar dat het ook wel veel sneller gaat".