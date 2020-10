Operaasje Fryske Flagge: Marcel de Vries in IJsland: "Zoveel kouder dan Dokkum is het niet"

Marcel de Vries woont in Reykjavik, in IJsland. Eigenlijk heeft hij altijd al iets met het eiland gehad, al sinds hij tien jaar was. "Ik weet niet precies wat, maar het heeft mij altijd aangetrokken." Nadat hij voor een jaar in IJsland was, toen hij 23 was, is hij verliefd geworden op het land. Hij vertelt ons dat de clichés van kaal, koud en dure drank niet helemaal waar zijn. "We hebben hier oprecht bos, ook al is het niet veel. En het is hier niet warm, maar het is ook niet koud te noemen."

Dat het niet heel koud is, heeft natuurlijk ook met de klimaatverandering te maken. Zo is er vorig jaar een gletsjer 'overleden'. Die mag officieel geen gletsjer meer worden genoemd, omdat die te ver is weggesmolten. "Het is hier vandaag tien graden, niet veel wind en het zonnetje schijnt. De verhalen over het weer vallen dus eigenlijk heel erg mee."

"Zoveel kouder is het dan niet"

Marcel weet er alles van, want hij is meteoroloog, oftewel weerman, in IJsland. Volgens hem kan het wel snel kouder worden. "Qua temperatuur valt het wel mee, maar je zitten dicht bij de pool, dus wanneer de wind uit het noorden komt, dan kan het hier heel snel heel koud worden. Een paar jaar geleden toen zaten wij hier tijdens de Kerst, toen is het 24 onder nul geweest. Dat zegt niet alles, want toen ik een jaar of 15 was, hebben we in Dokkum ook min 22 gehad. Zoveel kouder is het dan ook niet."

Derde golf

Terwijl wij in Fryslân in de tweede coronagolf zitten, zijn ze in IJsland al één verder. "De tweede stelde hier niet veel voor, maar ongeveer vier weken geleden was er in een Ierse pub een karaoke avond. Daar is het toen helemaal misgegaan. We zitten op dit moment nog niet in een lockdown, maar het komt er wel bij in de buurt. Er komen elke dat zo'n 80 mensen met corona bij. Als je dat vergelijkt met Nederland, moet je dat keer 15 doen en dan kom je uit op zo'n 4.000 per dag." De cijfers zijn daar dus ook niet niets.