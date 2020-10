Twee woningen in Leeuwarden gesloten vanwege drugscriminaliteit

In de Boeierstraat vond de politie eerder dit jaar cocaineresten, hash, verpakkingsmateriaal en veel contant geld. De bewoner was het er niet mee eens dat zijn huis op slot zou gaan en legde de kwestie voor aan de rechter. Die stelde de burgemeester in het gelijk. In het huis aan De Kei trof men een hennepkwekerij aan met 323 planten, plus spullen gebruikt voor de teelt van wiet.

Beide drugswoningen blijven drie maanden dicht. Voor zover bekend hebben de gevallen niets met elkaar te maken. Met deze twee nieuwe gevallen erbij zijn in Leeuwarden dit jaar tot nu toe 27 woningen gesloten wegens drugscriminaliteit.