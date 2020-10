HEA! Sjolle, Riek en Elske Sinia uit Wâlterswâld

Sjolle, Riek en Elske Sinia zijn broer en zussen, die met elkaar wonen in het ouderlijk huis in Wâlterswâld. Het is een hecht trio en ze kunnen goed met elkaar opschieten. Sjolle onderhoudt de boerderij en verzorgt de dieren, Riek kookt het eten en doet het huishouden en Elske weckt alles wat er aan fruit en groente te vinden is in hun grote tuin. Van de liefde is het bij alle drie niet gekomen, maar op deze manier hebben ze het geluk ook gevonden.