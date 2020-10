Andere Fries 'het Saterfries' kan nu ook worden geleerd uit cursusboek

Wolter Jetten, afkomstig uit Fryslân, is docent Duits en woont met z'n gezin in Timmel. Dat ligt niet ver van Saterland in Ost-Friesland, even verder op over de grens van de provincie Groningen. Saterland heeft vier dorpen. In drie daarvan spreekt men Saterfries. Die taal hoort bij dezelfde taalfamilie als het Westerlauwersfries in Nederland en het Noordfries aan de westkust van Duitsland, niet ver van Denemarken.

Kleinste taal van Europa

In de jaren '60 werd het sterk afgeraden Saterfries met de kinderen te spreken. Daardoor zijn er nu bijna geen mensen tussen de 20 en 60 die het als moedertaal hebben. Begin jaren '90 stond het Saterfries nog in het Guinness Book of Records als 'kleinste taal van Europa'. Eind jaren negentig waren er nog 1500 tot 2500 mensen die de taal spraken. Dat aantal is nu nog verder teruggelopen tot 1000 à 1500, volgens een schatting van Jetten.