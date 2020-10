Horeca vier weken op slot: "Het is een domper voor ons"

Woensdagavond negen uur. Het is het laatste uurtje in vier weken dat café De Laatste Stuiver in Lemmer nog open mag. Het is gezellig, al zit iedereen wel aan eigen tafeltjes. Aan de bar zit bedrijfsleider Lowy Friso aan een biertje. "Het is gigantisch frustrerend. We hebben ons uiterste best gedaan om aan alle maatregels te voldoen. We snappen de nieuwe maatregels wel, maar het is voor ons een domper." De gasten bestellen nog een paar shotjes sterke drank. Nu het nog kan.

Lekker Netflixen

Op de televisie staat het voetbal aan, Italië scoort al snel de 1-0 tegen Nederland. Toch zitten de meeste gasten meer naar hun glas te kijken en met elkaar te praten. De Laatste Stuiver is een echt bruin café, voor veel gasten bijna een tweede thuis. Hoe moet dat nu, vier weken thuis zitten? "Op de bank Netflixen of Disney+. Ja, ik ben ook alleen, dan maar lekker Netflixen", vertelt Partricia van der Mark. Ze snapt de maatregels wel: "De besmettingen worden steeds meer, dus er moesten maatregelen genomen worden. Jammer dat de horeca de dupe is, maar er moest wel iets gebeuren."

Je hebt het maar te accepteren.

Zo zien de meeste gasten het. Jammer, maar het is niet anders. Je hebt het maar te accepteren. "We werken zelf ook bij een restaurant. Dat is nu ook afgelopen voor de komende tijd. Het is jammer, maar je kunt er niks aan veranderen", vertelt Mike Brongers.

Tegelijkertijd bestelt hij met zijn vrienden nog maar een rondje shotjes. Ze zijn de jongere gasten deze avond. Maar dat juist zij er nu op aan worden gekeken dat er zoveel coronabesmettingen zijn, vinden ze onterecht. "Wij houden ons wel aan de maatregelen. Thuis gaan we ook niet met meer dan drie mensen zitten. De boetes zijn wel verlaagd, maar daar heb ik geen zin in", legt Hielke Oosterbaan uit.