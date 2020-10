Overlast in St.-Jacobiparochie, Plaatselijk Belang grijpt in: "Dit kan zo niet"

Marcel van der Vaart van Plaatselijk Belang legt uit wat de situatie is. Het gaat om een groep van grofweg 15 tot 35 jaar, vertelt hij. "Mensen willen toch ook met elkaar praten. Er zijn een paar bij die te veel lawaai maken en dat kan eigenlijk niet."

"Ze voelen zich een beetje bedreigd"

"Die jongens en meisjes kunnen nergens heen en dat klit wat bij elkaar. Bij de Grote Kerk was de groep zo groot dat de overlast ook groot werd. Er zit een logement naast, waar veel oudere mensen wonen. Die konden niet slapen en ze voelen zich een beetje bedreigd." Het is niet zo dat de jeugd vreemde dingen doet, maar zo'n grote groep kan dreigend overkomen, volgens Van der Vaart.

Vuurwerk

Er is ook vuurwerk afgestoken en de jeugd fietst met boxen met luide muziek door het dorp. Dat is dan even wanneer ze voorbij komen, "maar als het de hele tijd op dezelfde plek is en dat begint om een uur of tien, elf, tot drie of vier uur in de nacht, dan is dat wel heel vervelend."

"Dit kan zo niet"

Plaatselijk Belang en andere belanghebbenden roepen de jeugd in een brief op om geen overlast meer te veroorzaken. "Wij snappen het dat jullie bij elkaar zijn, maar zorg ervoor dat er geen overlast is. Die mensen moeten gewoon een goede nachtrust hebben, dit kan zo niet."

Als de overlast aanblijft, komt er mogelijk verlichting en camera's op de hangplekken.