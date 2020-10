Coronacrisis of niet: huizenprijzen stijgen hard

"De vraag uit de eigen omgeving is al vrij groot", zegt Theo Groen. Hij is makelaar in Sneek. "Maar sinds de corona-uitbraak is de vraag uit andere delen van het land ook hard toegenomen. Die mensen zoeken ruimte en rust."

De huizenzoekers uit andere delen van Nederland hebben vaak een iets dikkere portemonnee. "Zij verkopen daar hun huizen voor heel hoge prijzen. Met een tussenwoning zit je zo op 6 of 7 ton. En ze zijn bereid om hier veel geld te betalen voor een huis. Dan wordt het voor Friezen heel lastig om daarmee te concurreren."

Thuiswerken versterkt vraag in Fryslân

Dat mensen uit andere dele van het land huizen zoeken in Fryslân, wordt mede mogelijk gemaakt door het thuiswerken.. "Dat wordt nu veel meer geaccepteerd", zegt Groen. "Werkgevers weten dat het niet nadelig hoeft te zijn. En als mensen nu een baan in het Westen hebben, maar daar slechts een dag per week hoeven te zijn, vinden ze de reisafstand prima."

Niet alleen de prijzen gaan omhoog: huizen worden ook veel sneller verkocht. "In Sneek moet je er niet raar van opkijken als een huis binnen een maand verkocht is. Een paar jaar geleden was het nog wat meer zoeken. Zoeken naar een goede kandidaat of een goede prijs. Dan duurde het een halfjaar en dat was nog steeds netjes. Maar als je nu een woning te koop zet, dan wordt al snel de vraagprijs geboden, of daaroverheen zelfs."