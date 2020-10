Waarschuwing voor malafide klusjeman die 'tuin opknapt'

In de wijk was een lading afval op straat gegooid en dat viel op. Daarop kwamen collega's van Handhaving in contact met een gedupeerde bewoner, die zei dat hij slachtoffer was geworden van een malafide klusjesman. Die zou voor veel te veel geld 'de tuin hebben opgeknapt.' De verdachte gooide wat hij over had, op straat en liet de tuin van het slachtoffer achter met veel schade.

Handhaving heeft Omrin ingeschakeld om de gedumpte modder van de gedupeerde op te halen.