1 op de 12 Friese huishoudens in armoede

Wat is armoede?

Om armoede te definiëren, gebruikt DataFryslân de 'lage-inkomensgrens' van het CBS. In 2018 lag die grens voor een alleenstaande op 1.060 euro per maand. Voor een stel was dat 1.460 euro. Met twee minderjarige kinderen was de grens voor een paar 2.000 en voor een eenoudergezin 1.600 euro.