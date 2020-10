Heerenveen Lokaal: Bloedpriklocatie Jubbega moet blijven

De sluiting van de bloedpriklocatie in de Kompenije in Jubbega moet worden teruggedraaid. Dat schrijft de fractie van Heerenveen Lokaal in een open brief aan de stichting Huisartsen Laboratorium Friesland (HAL) die achter de sluiting zit. De priklocatie werd begin dit jaar gesloten naar aanleiding van de coronamaatregels. De sluiting wordt nu volgens Heerenveen Lokaal plotseling definitief.