De Grijze Piet is het nog niet helemaal, "maar laten we niet gaan miepen"

Femke Molenaar, raadslid van PAL/GrienLinks Leeuwarden, vindt de Grijze Piet een positieve ontwikkeling. "Zeker als je je realiseert dat er vorig jaar rond deze tijd nog geen enkele beweging was. Toen moest de Piet zwart zijn en blijven. Deze stap juichen wij toe."

Molenaar beschrijft haar eerste reactie op een foto van de Grijze Piet als "een Zwarte Piet die een verkeerde pepernoot heeft gegeten". Volgens haar was een gekleurde Piet, zoals een Paarse of Blauwe Piet, ook een optie geweest. Dat zijn ook geen huidskleuren. "Ik werd er niet heel erg vrolijk van de grijze Piet." Wel is ze blij dat er nu toch een besluit is genomen, ook al is het volgens haar niet 'het eindpunt van de reis'.

Niet miepen

"Mijn gevoel is, laten we niet gaan miepen, laten we de handen open houden, en kijken hoe we samen verder kunnen gaan met verschillende kleuren, andere haarstijlen, meer variatie om de 'mythische vriend', zoals de comités het noemen, te verbeteren." Molenaar vindt het dan vooral belangrijk dat andere mensen ook inspraak hebben in het uiterlijk van de Piet. "Mensen wilden helpen met deze verandering, maar zij zijn in hun eigen bubbel hierop uit gekomen. Het zou mooi zijn als ze nu met de mensen die de verandering willen hebben erbij zouden betrekken", zegt het raadslid.