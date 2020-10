Financiële schade Kunstmaand Ameland loopt op door late annulering

Een van de belangrijkste zaken om het evenement te annuleren is het sociale aspect, zegt directeur Pieter Smit van de Kunstmaand. "We mogen niet veel reizen. Daarmee voorkomen we besmettingen, zegt het kabinet. Dan kun je als organisatie niet zeggen: kom maar naar Ameland." Er komen normaal gesproken zo'n 6.500 tot 7.000 bezoekers naar het evenement.

"Daarnaast heb je ook nog de praktische kant, zoals de horeca die dicht moet. Want de mensen komen hier wel voor de kunst, maar willen daarnaast ook nog iets doen. Hoe jammer het ook is, het kan niet."

Voor de laatste maatregelen van het kabinet, had Smit nog hoop. "We hebben altijd contact gehad met de gemeente en een protocol gemaakt voor alle veertig locaties. We zouden ook meer kunst buiten doen, zodat we de mensen een beetje konden spreiden. Dan had het gekund. Maar nu niet meer."

Financiële klap

Het is financieel een klap voor het evenement, dat volgend jaar de 25e editie zou organiseren. "We gaan denk ik zo'n 30.000 tot 40.000 euro in de min. Het is nog afhankelijk van wat de sponsoren doen, onder andere. Als die allemaal het geld terug willen hebben nu er niets wordt georganiseerd, dan kan dat nog verder oplopen." En dat kan gevolgen hebben voor de toekomst. "Dat sluit ik niet uit. We moeten straks alles op een rijtje zetten, als we weten wat er wel en wat er niet wordt betaald. Dan maken we de balans op."