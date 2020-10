Voorrang voor zorgpersoneel en 60-plussers wanneer er een vaccin is

Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân is in september verder afgenomen. Kort na de corona-uitbraak was er een sterke groei in het aantal WW-uitkeringen, maar inmiddels zakt dat al vijf maanden op rij.

Het komt onder meer door steunmaatregelen van de overheid. Daardoor komen er minder mensen in de WW. Daarnaast verlaten veel jongeren de WW na een paar maanden. Of omdat ze werk vinden of omdat de kortdurende WW-uitkering afloopt.