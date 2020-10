Coronanieuws 15 oktober: 195 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân

De Stertil Survivalrun die op 14 maart 2021 in Kootstertille gehouden zou worden, gaat niet door vanwege corona. Volgens de organisatie is er teveel onzekerheid en onduidelijkheid over wat er in maart mogelijk zal zijn en is het daarom niet verantwoord om met de voorbereidingen te beginnen. Volgend jaar zou het 20-jarig jubileum van de survivalrun zijn.