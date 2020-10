195 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Fryslân

Er zijn de afgelopen 24 uren in Fryslân 195 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen. Dat meldt het RIVM. Dat zijn er meer dan woensdag; toen waren het er 124. Alleen maandag was het aantal beslettingen hoger in Fryslân op één dag: 294. Dat kwam voornamelijk door een administratieve inhaalslag.

Leeuwarden en Súdwest-Fryslân uitschieters

De meeste nieuwe coronagevallen werden het afgelopen etmaal vastgesteld in de gemeente Leeuwarden. Daar kregen 39 mensen een postieve test terug. In Súdwest-Fryslân testen 37 mensen positief op het virus. In De Fryske Marren waren het er 21.

In de gemeenten Ooststellingwerf en Terschelling zijn de afgelopen 24 uren een persoon met corona in het ziekenhuis opgenomen. Er is in Fryslân sinds dinsdag niemand overleden aan het virus.

Bekijk onze dossierpagina voor een volledig overzicht van de coronacijfers in Fryslân.