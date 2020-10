Toch groen licht voor eredivisie vrouwen: "Het was een mega-achtbaan"

Daar moet dus nog een oplossing voor komen, maar de eerste stap is gezet. "Ik ben er zeker blij mee. Het was een mega-achtbaan voor iedereen. We gingen van links naar rechts in de emotie. De meiden geven er alles voor, die willen niets liever dan voetballen."

Er moet nog wel wat worden uitgewerkt: "Donderdag gaan we met elkaar in gesprek hoe het vrouwenvoetbal ook kan voldoen aan die 'sportieve bubbel'. Het wordt een dag van veel gesprekken. Eerst overleg met de staf, daarna met de mannen, dan met de KNVB." Het gaat dan onder meer over wie het intensieve testbeleid moet betalen.

Vrijdag voetballen?

Na die gesprekken moet duidleijk worden of de uitwedstrijd tegen FC Twente vrijdag door kan gaan. "We weten niet of dat haalbaar is. We waren wel volop in voorbereiding op de wedstrijd, maar de vraag is of dat nu realistisch is."