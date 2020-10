Acteur Fabian Jansen kruipt weer in de rol van Els; 5 dagen 24 uur lang te zien

Deze keer is Els niet alleen. Er doen meer acteurs mee, zoals Tamara Schoppert en John Buijsman. Els gaat met meer personages in quarantaine. Het speelt zich af op verschillende plekken, er wordt in een paar zalen van De Harmonie gefilmd. Los van het appartement van Els met slaapkamer is het begin en het einde in de grote Aegonzaal.

Hartverwarmend

"Het was hartverwarmend", zegt Fabian Jansen over de reacties op de eerdere edities zegt: "Er waren mensen die gedichten en liedjes maakten voor Els, die we dan konden gebruiken." Volgens hem is het publiek van Els meer dan alleen publiek; ze gaan niet alleen naar theater.

"Els is met kleien, dansen en zingen ook live op Instagram. Echte mensen werden door het live-chatten personages in het stuk. Tijgermeid87 was een kijker en zij was zo actief tijdens de chat bij het kleien met Els, dat mensen ook fan werden van haar en haar begonnen te volgen op Instagram."

Iedereen getest

Na de nieuwste maatregelen kon de opening woensdagavond niet voor een publiek worden gespeeld. Acteurs en crew zijn dinsdag getest op het coronavirus. "Iedereen is negatief en we zijn vanaf nu hier in een bubbel. We gaan er niet uit en de crew blijft ook hier. Op die manier kunnen we met vier en soms vijf acteurs tegelijk spelen."