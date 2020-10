Noordelijk Film Festival gaat niet door, maar er komen wel films

Normaal gesproken is een groot deel van het filmfestival in schouwburg De Harmonie. Dat ging al niet meer door, want dat vond de organisatie niet verantwoord. Het plan was om het filmprogramma te vertonen op andere locaties in provincie. Dat gaat nog wel door onder de naam Noordelijk Film Programma, maar alle projecten en de horeca eromheen worden geannuleerd. Daarom mag het geen festival meer heten. Het is volgens de organisatie ook niet mogelijk om het filmprogramma 'an sich' nog als festival of evenement te ervaren.

Verdrietig, maar begrijpelijk

Dat betekent dat er dit jaar onder meer geen 48 Hour Film Project is, geen activiteiten voor de filmmakers en geen live-optredens zijn. "Dat is verdrietig, maar ook begrijpelijk in deze tijd", zegt Fredau Buwalda, de artistiek leider en filmprogrammeur. "We hopen met het Noordelijk Film Programma, dat we nu overdragen aan de bioscopen en filmtheaters, toch nog iets moois te bieden in de donkere dagen."