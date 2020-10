Corona-app moet in het Fries: "Het is de tweede rijkstaal"

Dat de app nog niet in het Fries is verschenen, heeft een technische oorzaak, zo laat gedeputeerde Poepjes weten. "Wanneer je echt een taal wilt gebruiken in een app, dan moet het een vastgestelde taal zijn in apps van bijvoorbeeld Apple en Microsoft. Het Fries is dat niet."

De app kan dus niet in het Fries worden gelezen, en dat moet anders. "Ik vind het uiteindelijk geen goed resultaat. Het is mooi dat de corona-app er eindelijk is, maar het hoort ook in ons tweede rijkstaal te zijn", zegt Poepjes.

Persoonlijk voor mensen

Dat het Fries de tweede rijkstaal is, is niet de enige reden waarom de provincie de app graag in het Fries wil hebben. "Het is ook heel persoonlijk voor mensen. Dit gaat over je gezondheid, over je eigen welzijn en leefomgeving. Dan werkt het heel goed wanneer je dat in het Fries kunt doen, dat voelt vertrouwd", zegt Poepjes.

Ze denkt dat een groot aantal mensen zich er niet druk om zal maken. "Mensen zullen vast zeggen: 'heeft u niets beters te doen'. En natuurlijk moeten eerst de coronacijfers naar beneden en die app moet goed werken. Maar het is wel ons tweede taal en het hoort erbij."

De rijksoverheid is er druk mee bezig om de app wel in het Fries te krijgen en daar is Poepjes blij mee: "Het is wel goed om te zien dat onze rijksoverheid hierin erg meewerkt, dat is weleens anders geweest als het op het Fries aankomt." Poepjes verwacht dan ook dat de app er uiteindelijk wel in het Fries gaat komen. "Als we dit met z'n allen oppakken, dan komen wij er absoluut."