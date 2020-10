Opening Horecazaak De Friezinn op De Westhoek moet worden uitgesteld

Het is een teleurstelling voor de beginnende horeca-ondernemer, maar helemaal onverwachts kwam het niet. Dat de zaak nu op z'n vroegst pas over vier weken kan worden geopend, is natuurlijk wel een tegenvaller. Volgens Heeringa redt hij het eerst wel, maar veel langer dan die 4 weken moet het eigenlijk niet duren.

Er wordt nog druk verbouwd, er is veel geïnvesteerd, dus er moeten toch ook wel snel inkomsten komen. Heeringa vindt het vooral vervelend dat het perspectief niet duidelijk is. Hij hoopt dat er in ieder geval tijdens de kerstdagen wel volop kan worden gedraaid. "De maand december is een heel belangrijke maand voor de horeca", zo zegt hij.