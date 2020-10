Supermarkten van Poiesz voortaan om 20.00 dicht; keuze voor veiligheid medewerkers

"We hebben gekozen voor de veiligheid van onze medewerkers", zegt Jan Hoitema van de Poiesz. "We willen niet dat ze in discussie moeten met klanten die het niet eens zijn met de nieuwe regels. We zien onze mensen als gastheren en gastvrouwen en we willen ze niet in de situatie brengen dat ze moeten handhaven."

Hij is blij met de duidelijkheid die er is over het dragen van mondkapjes. "We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, dus toen dat een advies werd hebben we dat overgenomen en nu het een plicht wordt, nemen we het over. Onze medewerkers dragen ze allemaal en een groot deel van de klanten neemt ook de verantwoordelijkheid voor zichzelf en de medewerkers."

De winkelkarren worden ook nog altijd schoongemaakt bij de Poieszwinkels. "Dat doen we nog steeds, al vanaf het begin in maart en we zijn er niet mee opgehouden."